L’UNITALSI riapre le porte del soggiorno estivo dopo tre anni di stop a causa della pandemia: dal 6 al 28 luglio saranno 80 gli ospiti tra disabili, anziani, famiglie con bambini ed altre persone bisognose per le quali l’associazione intende garantire giornate piene di serenità e vicinanza grazie anche ad un ricco calendario di appuntamenti.

UNITALSI, a Torre del Greco 3 settimane di soggiorno estivo

Torna dopo la lunghissima assenza per il Covid-19 il soggiorno estivo dell’UNITALSI, l’Associazione a scopo benefico per il trasporto ammalati a Lourdes ed altri santuari internazionali, sempre vicina alle persone bisognose molto più di quanto l’acronimo riesca a descrivere.

Per la sezione di Torre del Greco, il luogo d’incontro sarà sempre lo stesso, l’Istituto Comprensivo “Don Milani”, plesso “D. Parrella”, viale Dr. Francesco Coscia (ex Viale dei Pini 15, I traversa). Nell’ormai storica sede del soggiorno estivo avranno luogo gli eventi formativi, gastronomici, musicali, balneari. Unico filo conduttore: il piacere di stare insieme facendo del bene.

“Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che da quel 26 luglio 2019 sarebbero trascorsi quasi quattro anni prima di tornare a vivere il tanto atteso Soggiorno Estivo UNITALSI 2023. Il mese di luglio è da sempre per noi un appuntamento fisso e questa sosta forzata ha messo in rilievo quanto tutto ciò non sia scontato” è quanto scrive il presidente Giovanni Pagano nella lettera di presentazione del soggiorno.

Quest’anno, in cui ricorre il 120° Anniversario della fondazione dell’UNITALSI, il tema pastorale delle iniziative formative rispecchia quello del Santuario di Lourdes “…che si costruisca qui una Cappella…”. Dove la costruzione non è intesa come edificio materiale bensì nel riscoprire la vocazione ricevuta nel battesimo, un invito ad “essere noi stessi “Tempio di Dio”, contribuire alla costruzione della Chiesa in quanto “pietre vive” unite a Cristo”.

Tra musica e cene benefiche, momenti di serenità per i meno fortunati

Dopo i primi giorni dedicati all’accoglienza degli ospiti, il soggiorno è entrato nel vivo ieri, domenica 9 luglio alle ore 19.00 con la Cerimonia di Inaugurazione presieduta da S.E. Mons. Beniamino De Palma, Assistente Spirituale della Sezione Campana dell’UNITALSI. Tra i momenti di intrattenimento che faranno ricordare questo soggiorno estivo 2023 ci sarà il concerto di Iacentino e Rosy, ospiti fissi da quasi 30 anni dei soggiorni estivi UNITALSI con il “Peppino Di Capri Official Tribute” di venerdì 14 luglio, il concerto di Pepito Sax in programma mercoledì 19 e la tombolata prenatalizia “con 5 mesi di anticipo” a cura di Lorenzo dei “Cipria” prevista per lunedì 24 luglio.

Ma da cerchiare in rosso sul calendario anche martedì 18 luglio con l’evento benefico “Cuore buono di chef” organizzato con l’APCI Campania, che vedrà la presenza di tante eccellenze gastronomiche del territorio tra chef, pizzaioli, pasticcieri ed esperti di vini e drink.

L’evento conclusivo è fissato per il 27 luglio con il Flambeaux, da sempre il momento più emozionante del soggiorno, quest’anno animato da Don Pasquale D’Orsi.