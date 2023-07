Anche la parrocchia del Preziosissimo Sangue di Torre del Greco si prepara a celebrare la festa della Madonna del Carmine: ricco il programma religioso e di festeggiamenti esterni.

Al Preziosissimo Sangue si festeggia la Madonna del Carmine con musica e sagre

Cade il 16 luglio la festa che celebra l’antichissimo culto della Madonna del Monte Carmelo, o del Carmine (dal catalano Carmen). La vergine apparsa nel XII secolo a San Simone Stock è legata a due parrocchie della città di Torre del Greco: quella centralissima di piazza Luigi Palomba, anch’essa in festa in questa settimana, e la chiesa del Preziosissimo Sangue di via Carbolillo, traversa di via Lava Troia.

Preziosissimo Sangue: perché i torresi la chiamano “sangue sperzo” ?

La parrocchia guidata da Don Salvatore Accardo è intitolata al culto del Preziosissimo Sangue di Cristo: si tratta del sangue sgorgato dal corpo di Gesù al momento della crocifissione, quando il soldato Longino lo trafisse con una lancia per accertarsi che fosse morto. Convertitosi, raccolse quel sangue disperso in un’ampolla e fuggì in Italia dove cominciò questo antichissimo culto: da questa pillola di storia si deduce la denominazione popolare della parrocchia che molti conoscono con il nome di “sangue sperzo“.

Ma la patrona della parrocchia che nasce agli inizi del secolo scorso nelle allora zone agricole a ridosso del mare della Litoranea è da sempre la Madonna del Carmine: per questo, tutto il quartiere si raccoglie nei giorni prima e dopo il 16 luglio, nel quale si celebra l’onomastico di chi porta il nome Carmela, Carmine, Carmen e diminutivi.

Una settimana di preghiera per la Madonna del Carmine, dal 12 al 16 luglio

Le celebrazioni per la festa del Carmine si prolungheranno fino a domenica 23 luglio, tra eventi religiosi, sagre e spettacoli musicali: un calendario che permette quindi di non sottrarre visibilità alla festa che si celebre “mmiezo a Torre” nello stesso periodo. Da mercoledì 12 a venerdì 14 luglio, nella chiesa di via Carbolillo saranno celebrate le SS.Messe alle ore 19.00 precedute dal S.Rosario e dal canto delle litanie.

Sabato 15 luglio la messa delle 19.00 sarà presieduta da Sua Eccellenza Antonio Di Donna, vescovo di Acerra: durante la celebrazione sarà consegnato lo scapolare ai portatori dell’immagine della Madonna. Dopo la liturgia, avrà luogo la cerimonia dell’alzabandiera all’angolo di via Lava Troia e la serata proseguirà con lo spettacolo canoro del gruppo “Anziani alla ribalta”: contemporaneamente, negli spazi esterni della parrocchia, avrà luogo la Sagra della pasta e patate e delle graffe calde.

Domenica 16 luglio, giornata centrale della celebrazione religiosa con le SS.Messe alle 7.30, 11.00 e 19.00, quest’ultima seguita dalla supplica.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Tanto cibo e tanta musica per la contrada in festa

Ma è ancora “festa dopo la festa“: le manifestazioni esterne tornano ad animare il quartiere di Lava Troia con lo spettacolo musicale della “Friend’s Music Band” di giovedì 20 luglio, che accompagnerà la Sagra della pennetta all’amatriciana.

Venerdì 21 luglio spazio ai più piccoli, con lo spettacolo conclusivo dei ragazzi dell’oratorio estivo che faranno da sfondo alla Sagra degli sfizi fritti e panini vari.

Ancora cibo e musica sabato 22 luglio, con la “Corrida” animata da Leonardo Esposito e Peppe Medoro con la partecipazione della scuola di ballo “Passione Danza“. Ancora ghiotto il menù con la Sagra della salsiccia e broccoli e degli gnocchi.

La conclusione della festa sarà domenica 23 luglio con la processione dell’immagine della Madonna in via Lava Troia, via Nazionale (fino all’incrocio con via Del Monte), via Tortora, via Carbolillo, via Litoranea e via De Gasperi. Ad accompagnare l’icona ci sarà la banda dei “Corallini” diretta dal maestro Francesco Izzo.

Festa del Carmine al Preziosissimo Sangue, come arrivare

A dispetto del calendario ricco di appuntamenti, la chiesa del Preziosissimo Sangue è situata in un luogo di scarso passaggio per tanti cittadini di “fuori quartiere”. Per raggiungerla, bisogna imboccare via Lava Troia da via Nazionale a Torre del Greco, all’altezza degli uffici comunali di Viale Sardegna. E’ possibile anche imboccare via Tortora, a poca distanza, ma si tratta di una strada abbastanza stretta per le auto.

Da via Litoranea, invece, è possibile raggiungere il Preziosissimo Sangue a piedi, attraverso il sovrapassaggio della ferrovia a via Lava Troia, oppure in auto utilizzando la parallela di via Litoranea (via Crescenzo Mazza) con il sottopassaggio della ferrovia. Nei pressi del sottopasso, è inoltre presente un ampio parcheggio.