Turris, è “Caneo bis”. Il comunicato dei corallini

Dopo un mese di tira e molla la Turris annuncia finalmente il ritorno di Bruno Caneo. Il tecnico sardo protagonista a Torre del Greco da inizio 2021 fino a maggio 2022 torna nella città del corallo per rilanciarsi e rilanciare una squadra che nell’ultima stagione ha deluso tutte le aspettative. L’allenatore ex Padova firma un contratto triennale nella speranza di ritornare a far vedere il bel calcio a tutti i tifosi corallini, negli occhi di tutti c’è ancora l’indimenticabile stagione 2021/2022 culminata con i play-off. Il tecnico si presenterà alla stampa oggi pomeriggio alle 19 (conferenza che seguiremo).

Il comunicato della Turris per il ritorno di Bruno Caneo

Questo è il comunicato dei corallini pubblicato pochi minuti fa sul proprio sito: “La S.S. Turris Calcio comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Bruno Caneo. Il tecnico ha firmato un contratto triennale. Caneo, nato ad Alghero il 12 aprile 1957, ha già allenato la nostra squadra. Subentrando in corsa il 22 febbraio 2021 per poi continuare l’esperienza professionale a Torre del Greco anche nella stagione 2021-22 centrando il traguardo storico della prima qualificazione ai playoff. La Società dà il benvenuto alla nuova guida tecnica che verrà presentata alle ore 19 presso la sala stampa dello stadio “Amerigo Liguori”. L’evento sarà aperto solo ed esclusivamente agli organi d’informazione. Oltre al mister Bruno Caneo, parteciperanno alla conferenza stampa anche il presidente Antonio Colantonio, il co-presidente Giuseppe Colantonio, il dirigente responsabile della Prima Squadra Onofrio Colantonio e l’imprenditore Mario Alessandro Russo, proprietario dell’azienda Gesan, il quale ha fatto il suo ingresso nella Turris sotto forma di sponsor”.