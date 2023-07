DIRETTA. Crollo a Torre del Greco, come stanno le 3 persone estratte vive. 30 sfollati

Il bilancio del crollo del palazzo al centro storico di Torre del Greco è attualmente di 4 persone messe in salvo, di cui due residenti nell’edificio, una coinvolta dal cedimento mentre camminava per strada ed un’anziana allettata in uno dei palazzi adiacenti. È stato detto nella conferenza stampa a Palazzo Baronale alla presenza del prefetto di Napoli, Claudio Palomba. VesuvioLive sta seguendo la vicenda direttamente dal posto con il proprio giornalista Giuseppe Mennella.

Crollo a Torre del Greco: tre persone estratte dalla macerie

Una ragazzi di 20 anni è che risiedeva nella palazzina con la mamma è quella che si trova nelle condizioni più gravi con diverse fratture in varie parti del corpo. È stata trasferita all’Ospedale del Mare. Estratto vivo anche un uomo di circa 60 anni con una trauma cranico, ma le cui condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sono 30 gli sfollati

La terza persona soccorsa è invece una donna dell’est Europa che si trovava all’esterno dell’edificio quando è avvenuto il crollo; le sue condizioni per fortuna non sembrano gravi. È stata poi trasferita in altra sede un’anziana allettata residente in uno dei palazzi adiacenti, i quali sono stati sgomberati dagli abitanti. Sono circa 30 adesso gli sfollati.