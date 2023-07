Crollo a Torre del Greco, un bonus per le famiglie colpite: “Non hanno più le mutande”

La macchina della solidarietà si è messa già in moto per aiutare le famiglie coinvolte dal crollo della palazzina nel centro storico di Torre del Greco. L’associazione corpo Gav si è messa a disposizione consentendo alle famiglie di spendere un bonus, messo a disposizione dai volontari, da spendere in un negozio convenzionato per ottenere biancheria intima.

Un bonus per le famiglie coinvolte dal crollo a Torre del Greco

I volontari del Corpo GAV hanno spiegato a VesuvioLive, che sta seguendo la vicenda sin dal verificarsi del cedimento dell’edificio: “Scendiamo in campo come associazione Corpo Gav con un’iniziativa solidale per le famiglie della palazzina crollata a Torre del Greco. Non chiediamo soldi. Chiediamo di aderire all’iniziativa contattando il numero di telefono 366 201 0845 che fornirà indicazioni. Queste persone purtroppo non hanno più nulla, in particolare la ragazza ricoverata all’Ospedale del Mare con fratture multiple. Non hanno neanche più le mutande. Per questo provvederemo già domani mattina a mettere a disposizione dei bonus presso un negozio da noi contattato per acquistare biancheria intima e tutto il resto”.

Continuano le operazioni di soccorso e scavo

Nel frattempo continuano le operazioni di scavo e di soccorso, anche se oltre alle tre persone messe in salvo non sembrano esserci ulteriori dispersi. Le persone coinvolte non sarebbero in pericolo di vita, ma preoccupano le condizioni della ventenne che ha riportato numerose fratture. Meno serie quelle dell’uomo che ha riportato un trauma cranico.

Il sindaco Luigi Mennella, oltre a a seguire da vicino l’accaduto, ha mostrato vicinanza anche agli sfollati ai quali ha promesso soluzioni adeguate per fronteggiare un’emergenza che li ha coinvolti direttamente. I palazzi circostanti sono stati infatti sgomberati e potranno essere occupati, eventualmente, soltanto dopo le verifiche tecniche del caso.