FOTO/ Gli sfollati di Torre del Greco accolti a scuola: i letti tra i banchi degli alunni

Gli sfollati in seguito al crollo della palazzina a Torre del Greco hanno trovato alloggio in una scuola. Una parte di queste persone è infatti ospitata all’interno dell’Istituto Comprensivo Don Bosco Francesco D’Assisi che si trova in Viale Generale carlo Alberto Dalla Chiesa.

Palazzo crollato a Torre del Greco: gli sfollati accolti in una scuola

Si tratta di una decisione presa dall’amministrazione comunale e firmata dal sindaco Luigi Mennella, che l’ha comunicata alla preside Rosanna Ammirata. Quest’ultima è entusiasta di poter essere d’aiuto in una situazione complicatissima e che ha toccato profondamente l’animo dei cittadini torresi: “Siamo pronti! – ha affermato la preside Ammirati – Bel lavoro di squadra con ottimi risultati. Questa è la scuola che ci piace, una scuola sempre presente ed attiva sempre anche nelle emergenze”.

La raccolta di cibo e vestiti

Non solo accoglienza, la città si sta muovendo anche per garantire a queste persone i beni di primaria importanza. È stata attivata infatti una raccolta di vestiti e cibo per bambini ed animali, materiale che può essere consegnato a Palazzo Baronale dalle ore 8:00 alle 18:00.