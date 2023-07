Continua l’operazione calciomercato in casa Turris. Come riportato dal portale Lacasadic.com la squadra del tecnico Bruno Caneo sta continuando la sua campagna acquisti con estrema attenzione alla causa “under”. Secondo le ultime infatti a Torre del Greco sono stati messi gli occhi sull’ex capitano della primavera del Calcio Napoli, Benedetto Barba. Ma non è l’unica squadra sul calciatore.

La Turris si inserisce per Barba

La Turris infatti solo nelle ultime ore ha alzato i ritmi della trattativa. Dopo aver chiesto informazioni ed essersi interessata al calciatore, ora ha l’arduo compito di scavalcare Giugliano e Renate nella corsa al calciatore ex Napoli primavera. Oltre le sirene di C, per il calciatore si è inserita anche la Casertana (che si trova in D ma aspetta l’esito dei ricorsi per sperare in un posto nella prossima Serie C).

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



Alla Turris invece si spera che Barba possa arrivare e che possa mantenere alta la tradizione fortunata dei difensori under con un passato nella primavera azzurra, come successo con Claudio Manzi. Anche lui, come il centrale precedentemente citato, potrà agire da braccetto destro, pedina che nello scacchiere di mister Bruno Caneo manca ancora. Saranno importanti le prossime ore per scoprire dunque il futuro del calciatore.