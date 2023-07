Carta Acquisti, 382 euro per la spesa a oltre 3 mila torresi: l’elenco dei beneficiari

Sul sito del Comune di Torre del Greco è stato pubblicato l’elenco completo dei cittadini beneficiari della Carta Acquisti Solidale Dedicata a Te che consentirà agli aventi diritto di poter usufruire di un incentivo di 382, 50 euro una tantum per la spesa.

Torre del Greco, Carta Acquisti per la spesa: elenco beneficiari

La card è ritirabile presso gli uffici di Poste Italiane dal 18 luglio e deve essere attivata entro e non oltre il 15 settembre 2023. La mancata attivazione entro la data prevista comporta la non fruibilità della carta e la conseguente decadenza dal contributo.

La carta è destinata ai soli nuclei familiari che presentano un indicatore ISEE del valore inferiore ai 15 mila euro. Sarà il Comune di residenza a mettersi in contatto con i beneficiari. Questi potranno ritirare la card presso l’ufficio postale a loro più vicino, dopo aver ricevuto un’apposita comunicazione dal Comune di residenza.

Sul sito dell’amministrazione comunale di Torre del Greco è stato diffuso l’elenco di tutti i cittadini che hanno diritto all’incentivo. Si tratta di ben 3.722 famiglie che potranno spendere l’importo esclusivamente in spese di prodotti alimentari di prima necessità.

La card può essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e che, per i beneficiari, praticheranno prezzi scontati. Il contributo non può essere speso per altre finalità, nemmeno per l’acquisto di farmaci.

“Ringrazio per lo straordinario lavoro svolto i nostri uffici delle politiche sociali, in questi giorni gravati tra l’altro anche dell’impegno per dare conforto alle numerose sfollate a causa del crollo nella zona di corso Umberto I. Ringrazio per il coordinamento l’assessore Maria Teresa Sorrentino e la dirigente Claudia Sacco” – ha dichiarato il sindaco Luigi Mennella.

“Per consultare l’elenco dei beneficiari, indicati attraverso codice fiscale e nel quale ovviamente sono stati omessi i dati che violano la privacy, basta consultare la specifica sezione del sito” – ha concluso.