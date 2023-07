Arriva la Carta Acquisti, 400 euro da spendere per la spesa: a chi spetta e come ottenerla

E’ stata presentata questa mattina la card Dedicata a Te, la carta acquisti ritirabile direttamente negli uffici Poste Italiane che consente alle famiglie in difficoltà di poter usufruire di un bonus di 400 euro da utilizzare per la spesa all’interno di supermercati e altri negozi dedicati alla vendita dei beni alimentari di prima necessità.

Dedicata a Te, la carta acquisti con bonus di 400 euro per la spesa

Si tratta di una misura a sostegno delle famiglie a rischio povertà lanciata dal Governo che ha stanziato un fondo pari a 500 milioni di euro. Questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, i ministri Francesco Lollobrigida (Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste), Giancarlo Giorgetti (Economia e delle Finanze) e Marina Elvira Calderone (Lavoro e Politiche sociali) ne hanno illustrato il funzionamento.

Attraverso un videomessaggio, diffuso sui social, anche la premier Giorgia Meloni ha annunciato la novità: “Il problema principale che ha impattato sulle famiglie italiane quest’anno è stato l’inflazione, un tema al quale il Governo ha dedicato diverse misure dall’inizio del suo mandato. Penso al rafforzamento dei salari più bassi con il taglio del cuneo contributivo, all’estensione della platea delle famiglie che potevano accedere al sostegno per pagare le bollette e tante altre iniziative. Oggi ne abbiamo una che riguarda particolarmente quelle famiglie che hanno maggiori difficoltà nell’acquisto dei generi di prima necessità, il famoso caro-carrello. Abbiamo investito 500 milioni di euro per aiutare queste famiglie”.

Carta acquisti del Governo: a chi spetta e come funziona

La carta è destinata ai soli nuclei familiari che presentano un indicatore ISEE del valore inferiore ai 15 mila euro. Questi potranno ritirare la card presso l’ufficio postale a loro più vicino a partire dal mese di luglio, dopo aver ricevuto un’apposita comunicazione dal Comune di residenza.

Sono esclusi dal beneficio tutti coloro che già usufruiscono di ulteriori contributi governativi. La carta dovrà essere attivata entro il 15 settembre ed ha un valore di circa 400 euro. In più, nei negozi convenzionati, ai possessori di Dedicata a Te saranno riservati anche sorprendenti sconti.

“Sarà disponibile presso gli uffici delle Poste Italiane la carta Dedicata a te, una carta che consente alle famiglie di avere circa 400 euro da poter spendere negli esercizi commerciali per l’acquisto dei generi di prima necessità. Ma ha un valore più ampio grazie alla scontistica che il Governo ha ottenuto dagli esercenti, dalla grande distribuzione perché questo è uno di quei casi in cui tutta al filiera si è messa al lavoro” – ha sottolineato la Meloni.

“La carta deve essere attivata entro il 15 settembre ed è un piccolo aiuto per le famiglie in difficoltà, il segnale di attenzione del Governo verso persone che si trovano ad affrontare situazioni complicate. Noi ci siamo e cerchiamo di fare il nostromeglio per dare una mano” – ha concluso.