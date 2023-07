Via alla Carta acquisti 2023: chi può ottenerla, come e cosa si può comprare

Dal 18 luglio è partita la distribuzione della card Dedicata a Te, la carta acquisti presentata dal Governo, ritirabile direttamente negli uffici Poste Italiane, che consente alle famiglie di usufruire di un bonus di 382,50 euro per la spesa: di seguito la guida su chi può ottenerla, come e cosa è possibile comprare.

Dedicata a Te, la carta acquisti per la spesa: chi può ottenerla e come, cosa comprare

La carta è destinata ai soli nuclei familiari che presentano un indicatore ISEE del valore inferiore ai 15 mila euro. Questi potranno ritirare la card presso l’ufficio postale a loro più vicino, dopo aver ricevuto un’apposita comunicazione dal Comune di residenza. La titolarità di una certificazione ISEE alla data del 12 maggio 2023 è requisito essenziale di selezione per l’accesso al contributo.

Sono esclusi dal beneficio tutti coloro che già usufruiscono di ulteriori contributi governativi, compresi i percettori di Reddito di Cittadinanza. La carta dovrà essere attivata entro il 15 settembre ed ha un valore di 382,50 euro, erogati una tantum. Nei negozi convenzionati, ai possessori di Dedicata a Te saranno riservati anche sorprendenti sconti.

Per effettuare il ritiro della carta è possibile recarsi presso un ufficio Poste Italiane presentando la comunicazione ricevuta dal Comune di residenza che contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario con il codice della carta assegnata.

La card può essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari e che, per i beneficiari, praticheranno prezzi scontati. Consente di acquistare esclusivamente alimenti di prima necessità: il contributo non può essere speso per altre finalità, nemmeno per l’acquisto di farmaci.

Tutte le carte sono operative dal mese di luglio ma per attivarle è necessario effettuare un primo pagamento con la carta assegnata entro e non oltre il 15 settembre 2023. La mancata attivazione entro la data prevista comporta la non fruibilità della carta e la conseguente decadenza dal contributo.