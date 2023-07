Torre del Greco, dopo il palazzo crolla il solaio di una casa: evacuate altre persone

Dopo il crollo della palazzina avvenuto a Torre del Greco la scorsa domenica, altre abitazioni afferenti a due ulteriori edifici sono state evacuate per scopi precauzionali per rischio dissesto.

Crollo palazzina a Torre del Greco: evacuate altre abitazioni

Vigili del Fuoco e agenti di Polizia Municipale hanno iniziato a perlustrare alcune zone della città a partire dal pomeriggio di ieri, fino a tarda serata, con lo scopo di analizzare lo stato di alcuni edifici pericolanti, a pochi giorni dal disastroso crollo che ha causato il ferimento di 3 persone.

Il primo intervento è stato eseguito in una traversa di via Teatro, nell’area mercatale torrese, dove, stando a quanto rende l’Ansa, sarebbe ceduto il solaio di un appartamento, inondando di pietre e calcinacci una stanza dell’abitazione sottostante. Non si registra alcun ferito ma la famiglia che risiedeva all’interno dell’appartamento è stata allontanata dal posto.

LEGGI ANCHE

Torre, Francesca Pia sta meglio: la 19enne travolta dalle macerie è fuori pericolo

Crollo a Torre del Greco, raccolta di vestiti e cibo per bambini: cosa serve

Gli sfollati di Torre del Greco accolti a scuola: i letti tra i banchi degli alunni

Porzio sul palazzo crollato: “Il centro storico di Torre del Greco è in pericolo e lo diciamo da anni”

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Poco distante, a corso Avezzana, sarebbero stati i proprietari di una palazzina a richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco che si sono recati sul posto insieme ai vigili urbani per evacuare due appartamenti (al momento risultati disabitati) e un negozio. La situazione di rischio sarebbe scaturita dall’avvio dei lavori della palazzina accanto allo stabile in questione che ne avrebbero probabilmente compromesso la struttura.

Del resto già il deputato Francesco Emilio Borrelli, nei giorni scorsi, a seguito di un sopralluogo aveva sottolineato lo stato di rischio di altri palazzi posti nella zona del crollo, dopo aver ascoltato le testimonianze dei residenti: molti di loro parlavano di una tragedia già annunciata.

Tante le palazzine fatiscenti e i fabbricati a rischio, spesso abbandonati a sé stessi, che richiedono interventi immediati e tempestivi per la messa in sicurezza di chi li abita e di tutti i cittadini.