Continua a vele spiegate il mercato della Turris: in mattinata è arrivata l’ufficialità dell’arrivo in terra corallina di Angelo Guida. L’attaccante scuola Salernitana sbarca a Torre del Greco dopo una stagione in Serie D alla Casertana chiusa con 21 presenze e 3 gol. Il classe 2002 è alla prima esperienza tra i professionisti visto che ai tempi della Salernitana non è mai riuscito a giocare neanche un minuto con la prima squadra. Guida ricopre anche uno degli ultimi slot “under” da riempire e completa il reparto delle prime punte alle spalle del titolare Riccardo Maniero e di Francesco De Felice. L’attaccante si è legato alla Turris con un contratto annuale.

Il comunicato della Turris per annunciare Guida

Questa è invece la nota ufficiale pubblicata dalla società corallina per presentare il nuovo acquisto arrivato in mattinata a Torre del Greco, Ecco l’annuncio: “La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquistato il calciatore Angelo Guida. L’attaccante, classe 2002, si lega al nostro club per un anno. Guida, nativo di Caserta, è un prodotto del settore giovanile della Salernitana. Nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia della Casertana. Benvenuto a Torre del Greco, Angelo!”.