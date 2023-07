Dopo Bruno Caneo anche Daniele Franco e Riccardo Maniero hanno parlato ai microfoni della stampa. Focus sulla stagione appena iniziata e il lavoro meticoloso del tecnico sardo puntato sul bel gioco e il divertimento. I due calciatori hanno poi spiegato la loro situazioni e sono pienamente ottimisti per la stagione della Turris che sta per iniziare e le parole lo confermano.

Le parole dei calciatori della Turris, Maniero e Franco

Il primo a prendere la parola è l’attaccante Riccardo Maniero: “Il mister esalta le caratteristiche degli attaccanti ricordando poi due anni fa che a Torre del Greco giocava il miglior calcio del girone C. Spero di far bene e divertirci. Sicuramente l’ambiente è cambiato ma per dare giudizi completi aspettiamo l’inizio della stagione. Con il mister mi sto trovando bene e sicuramente avremo un buon feeling. Mi erano arrivate offerte ma io volevo rimanere alla Turris e voglio rispettare il contratto. Siamo tutti importanti, siamo ragazzi esperti e daremo l’esempio ai più giovani”.

Successivamente spazio al nuovo acquisto Daniele Franco che alla terza esperienza corallina ha fatto il punto della situazione, ricordando i migliori periodi trascorsi con Bruno Caneo. Ecco le sue parole: “Sono venuto con l’intento di divertirmi e giocare, dopo 6 mesi difficili, abbiamo raggiunto l’obiettivo ed ho deciso di voler continuare qui grazie anche al direttore e mister Caneo che mi hanno voluto. Conoscendo il mister lavorerà sui stessi principi ma naturalmente con interpreti differenti qualcosa cambia, ma il suo credo rimane e sicuramente ci divertiremo. Il mister ci impone di fare il nostro gioco su tutti i campi, naturalmente dipende dalla partita ma noi ci siamo. Caneo non ha principi facili ma vedendo anche la stagione 21/22 dopo che siamo entrati in forma abbiamo ingranato e ci siamo divertiti, poi allenandoci duramente più facilmente riusciremo a giocare così”.