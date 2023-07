La Turris scende in campo per i primi allenamenti della stagione, al termine della seduta odierna, si è fermato ai microfoni della stampa il tecnico Bruno Caneo che ha fatto il punto della situazione della rosa e soprattutto del calciomercato che in queste settimane è entrato nel clou. Tra nuovi arrivi e desideri, Caneo ha dimostrato piena fiducia nella sua rosa in vista di una stagione che sarà importantissima.

Le parole del tecnico della Turris, Bruno Caneo

Il tecnico ha aperto l’intervista con un discorso generale: “Stiamo definendo l’organico, abbiamo fatto dei test e di forza elasticità. I ragazzi si stanno allenando con grande piglio, il ritiro serve per dettare i principi di gioco e lavorare bene per stare bene. Faceva caldo quindi i ritmi non sono altissimi per ora”. Il tecnico ha poi spiegato su chi metterà la lente d’ingrandimento in sede di ritiro: “Voglio testare tutti in ritiro, tra cui anche Rizzo che mi ha fatto un ottima impressione come braccetto di destra ha qualità e spinta, educato in un certo modo renderà molto. Abbiamo tanti giovani e tante opportunità per fare il tipo di programma legato al minutaggio, non darei un giudizio dopo la stagione di alcuni dell’anno scorso, anche perché è stata una stagione complicata anche come gestione per i tanti cambi d’allenatore, farò una valutazione mia in ritiro, parto da zero”.

Le indicazioni di Caneo sui singoli ruolo per ruolo

Bruno Caneo ha dato poi importanti indicazioni ruolo per ruolo, partendo naturalmente dalla difesa. Ecco le sue parole: “Miceli sarà il nostro regista difensivo, ha tutte le caratteristiche per farlo e Frascatore è un ottimo giocatore, lo vedo molto bene quindi mi aspetto tanto”.

Per il discorso mediana: “Abbiamo preso under da mettere affianco a Franco, poi abbiamo Zampa. Dobbiamo perfezionare in uscita, so che deve andare via Maldonado e Acquadro. Taugordeau sta andando bene, in questi giorni sta dando buone risposte però vediamo”.

In attacco invece gli spunti sono tanti: “De Felice può essere impiegato come punta o esterno d’attacco perché ha ottime caratteristiche. D’Auria è un profilo interesse come anche Guida. D’Auria ha i colpi e qualità importanti, devono essere messi in condizioni per realizzare ed essere pratici. Maniero deve giocare in totale proiezioni offensiva in diagonale attaccando il primo palo, lo voglio fisso in area di rigore, è un bel punto di riferimento ed è una punta importante e cercherò di lustrarlo un pochino. Giannone lo vedo bene soprattutto motivato e si allena con piglio, sono qualità che verranno a favore nostro”.