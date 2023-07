Inizia il ritiro della Turris a Montella: ecco la lista dei convocati da Caneo

Inizia il ritiro di Montella per la Turris. La squadra corallina in giornata è partita verso la provincia di Avellino per il ritiro che poi finirà il 4 agosto. In questo lasso di tempo la squadra di Bruno Caneo svolgerà tre amichevoli: la prima il 27 luglio contro l’Equipe Campania, la seconda il 30 luglio contro una rappresentativa locale e, per finire prima di tornare a Torre del Greco, ci sarà una partita interna tra tutta la rosa dei corallini. In vista della partenza sono stati resi noti anche i convocati scelti da Bruno Caneo che ora vi elencheremo.

I convocati di Caneo per il ritiro della Turris a Montella

Di seguito la lista dei convocati di Bruno Caneo per il ritiro a Montella dal 21 luglio al 4 agosto:

PORTIERI: Fasolino, Donini, Iuliano, Scarpato

DIFENSORI: Contessa, De Siato, Esempio, Frsacatore, Maestrelli, Miceli, Rizzo

CENTROCAMPISTI: Burgio, Cum, Franco, Maldonado, Taugordeau, Zampa

ATTACCANTI: De Felice, D’Auria, Guida, Giannone, Lombardo, Maniero, Nocerino, Porro