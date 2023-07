Turris, bis di ufficialità in chiave “under”: Marino e Pugliese sono corallini

Doppio colpo in chiave “under” per la Turris: sono ufficiali Andrea Marino e Samuel Pugliese. I due centrocampisti classe 2001 e 2004 completano la batteria dei giovani (per ora) utili per il raggiungimento del “minutaggio” imposto dalla società per questa stagione. Il primo scuola Lazio è stato allenato già da Bruno Caneo nella sua parentesi al Rieti prima del Covid. Per il secondo invece ci sono tante belle speranze. Dopo l’ultima stagione in Serie D alla Palmese dove ha dimostrato un grande calcio segnando 3 reti e fornendo 5 assist. Oltre ad essere stato convocato a Torneo di Viareggio dalla Rappresentativa Serie D.

Marino e Pugliese i nuovi colpi della Turris

Con Marino e Pugliese aumenta ancora la quota under della Turris. Notizia che fa bene per l’obiettivo minutaggio imposto dalla società per questa stagione. I due saranno due ottimi rincalzi di Franco e dell’altro calciatore che starà affianco all’ex Avellino nella mediana. Entrambi hanno buone esperienze vista l’età, specialmente Marino che in Serie C ha giocato con il Rieti, Piacenza e ultima esperienza nel girone C con l’Andria. Per Pugliese ci sono le più rosee aspettative visto cosa ha dimostrato in Serie D all’età di 18 anni, giganteggiando in campi difficili e dimostrando un calcio elegante e sopraffino per la categoria.