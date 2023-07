Franco Desyre è il direttore artistico del Vesuvio Music Festival, che prenderà il via proprio nelle serate di festa di S.Anna a Postiglione prima di viaggiare per circa 2 anni tra Campania e Calabria.

Franco Desyre e il Vesuvio Music Festival: “Volevo partire dalla mia città”

Un artista a tutto tondo nell’ambito musicale, oggi Franco Desyre mette a frutto la sua esperienza per lanciare giovani talenti sul difficile mercato discografico campano: l’iniziativa si chiama Vesuvio Music Festival. Una kermesse itinerante che prenderà il via proprio durante le giornate della festa in onore di S.Anna, nella contrada Postiglione di Torre del Greco.

“Diamo una mano ai ragazzi a realizzare il loro sogno” – sono le parole di Desyre – “e ci tenevo particolarmente a partire da qui“. L’apertura dell’evento è fissata per giovedì 27 luglio e bisserà il giorno successivo, venerdì 28, sempre sul palco alle spalle della parrocchia di San Vincenzo a Postiglione in via Mortelle a Torre del Greco.

20 giovani apriranno le serate dei “big” del panorama partenopeo

Il Festival si sposterà poi dalla città del corallo verso il capoluogo con altre date tra il centro di Napoli ed il quartiere di San Giovanni, sulle quali seguiranno aggiornamenti. Sono previste serate anche in Calabria e complessivamente vedrà esibirsi circa 40 ragazzi e ragazze in due anni, tutti con la musica nel sangue.

A Torre del Greco saranno circa 20 i giovani ad esibirsi, prima dei concerti di alcune pietre miliari della canzone napoletana e non solo: si parte gioved’ 27 luglio con Gianni Fiorellino (due volte in gara a Sanremo nel 2002 e 2003), e Francesco Merola. Il 28 luglio sarà la volta di Enzo Di Domenico, Franco Calone ed Enzo Caradonna.

Ma Desyre non vuole parlare di periferia: la scelta delle location abbraccerà ogni classe sociale perché “Questi eventi vanno portati ovunque, è giusto che ogni giovane realizzi il loro sogno” – come spiega lo stesso produttore – “che alla fine è anche il sogno del produttore, perché se un giovane ha successo saranno le persone ad informarsi sui producer che hanno contribuito a quel successo“.