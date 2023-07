Torna la festa di Sant’Anna a Torre del Greco. Cresce l’attesa per i cittadini della contrada Postiglione per la sentita ricorrenza che celebra la patrona, la festa di Sant’Anna: un ricco calendario di eventi esterni accompagnerà le celebrazioni religiose.

Festa di Sant’Anna, centenaria tradizione che unisce contrada Postiglione a Torre del Greco

Tutto il quartiere è pronto a stringersi attorno alla parrocchia di via Mortelle guidata da Don Lorenzo Pernice per celebrare la ricorrenza di Sant’Anna, che ogni mese di luglio coinvolge i fedeli in una festa di quartiere capace però di attirare visitatori anche dalle zone più lontane. La chiesa, oggi visibile nel panorama a sud di Torre del Greco, fu fatta costruire in epoca relativamente recente, nel 1900, da Vincenzo Postiglione, proprietario di Villa Prota. Da qui il nome è passato ad identificare l’intera contrada in un legame che travalica i decenni nel rispetto della volontà del suo fondatore.

Infatti, come si apprende dagli archivi notarili (ripescati da Salvatore Loffredo e citati nel tomo “Turris octave, alias del Greco”) sarebbero state queste le volontà del ricco proprietario: “… per tal fatto do come garanzia le sette case coloniche che ivi trovasi, obbligando anche dopo la mia morte di fare non mancare quanto richiedesi per la celebrazione delle messe… deve sempre restare come chiesetta e l’abitazione del cappellano”.

Una volontà che nel tempo è diventata fede per i parrocchiani che vivono con trepidante attesa la fine di luglio per onorare come da tradizione la figura di S.Anna, che cade il giorno 26. La statua di Sant’Anna ogni anno viene portata in processione su un carro per le vie del quartiere con grande partecipazione delle persone e delle attività commerciali della zona, le quali omaggiano l’effigie della madre di Maria Vergine con fuochi d’artificio e punti di ristoro per i portatori del carro.

Sagre e serate di musica per Sant’Anna a Postiglione: il programma completo

E’ questo il culmine dei festeggiamenti in onore di Sant’Anna, che quest’anno vedranno un ricco calendario di appuntamenti esterni: si comincia giovedì 28 luglio con il Vesuvio Music Festival. L’evento vedrà ospiti Gianni Fiorellino e Francesco Merola nell’area antistante la chiesa. A partire dalle 20.30, sarà poi aperta la Sagra della pizza fritta e delle frittelle. Il festival si protrarrà anche il giorno successivo, venerdì 29 luglio, con la partecipazione di Enzo Di Domenico, Franco Calone ed Enzo Caradonna. Cambia la musica e cambia anche il menù: a ristorare il pubblico, sempre a partire dalle 20.30, ci sarà la Sagra della pasta e fagioli con le cozze. Sabato 30 luglio a partire dalle 20.30 vedrà il via la Sagra del panino alla brace e lo spettacolo canoro “Napoletamo“, che farà da preludio allo spettacolo del comico Simone Schettino dal titolo “Fondamentalmente”.

Schettino chiuderà le manifestazioni esterne e la festa lascerà spazio alle emozioni della processione del carro di Sant’Anna, che partirà dalla chiesa parrocchiale alle ore 18.00 di domenica 31 luglio per poi rientrare a sera inoltrata. Un programma ricco di appuntamenti che per i prossimi 20 giorni potrebbe riservare ulteriori sorprese.