Turris, rinnovo a sorpresa: Contessa firma fino al 2025

La Turris decide di rinnovare il contratto dell’esterno Sergio Contessa. Dopo un’annata in chiaroscuro, iniziata male ma finita bene sotto gli ordini di Fontana, l’ex Reggiana decide di estendere il suo contratto. Sul giocatore il neo tecnico Bruno Caneo vuole puntare tanto, grazie anche all’ottima abilità offensiva del calciatore e spera di avere in Contessa un’arma in più in zona gol e assist (come Varutti nel 2021/22). Per il calciatore il rinnovo è fino al 2025.

Il comunicato della Turris

La nota ufficiale del club corallino: “La S.S. Turris Calcio è lieta di annunciare il prolungamento contrattuale del calciatore Sergio Contessa. L’esterno sinistro ha sottoscritto un nuovo accordo che prevede l’estensione del contratto dal 30 giugno 2024 al 30 giugno 2025”.