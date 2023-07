Caneo: “Turris brava a reagire dopo lo svantaggio. Siamo ancora scarichi a livello fisico”

Dopo la vittoria odierna in rimonta, Bruno Caneo ha parlato al termine della sfida tra Turris ed Equipe Campania, finita per 4-3. Il tecnico ha fatto un punto generale, sottolinenando che la miglior condizione ancora deve arrivare. Tutto sommato però Caneo è felice della prestazione dei suoi, lodando la squadra specialmente per la forza mentale con cui ha reagito ed ha rimontato.

Le parole di Caneo dopo Turris-Equipe Campania

Di seguito le parole di Bruno Caneo al termine della sfida di oggi pomeriggio che ha visto la Turris vincere: “Sensazioni positive, stiamo facendo un percorso di preparazione importante con carichi di lavoro alti. Sicuramente non posso chiedere subito la brillantezza, continuiamo così migliorando sotto ogni aspetto. Tra altri 2 giorni con la seconda amichevole le gambe staranno meglio così che affronteremo al massimo i prossimi impegni”.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



Sulla risposta mentale della squadra: “L’Equipe era più fresca di noi fisicamente, la squadra ha reagito bene, non è facile quando si va sotto di tre gol. È chiaro che adesso abbiamo gli attaccanti spenti a livello fisico e fanno tutto con molta lentezza, quando si arriverà ad una condizione migliore sarà tutto un altro discorso”.