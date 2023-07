La Turris non stecca la prima: Equipe Campania battuto 4-3

Finisce con una vittoria la prima partita stagionale della Turris contro l’Equipe Campania. I corallini si impongono e di rimonta vincono per 4-3. Nella prima frazione (finita 2-3 per l’Equipe) per gli uomini di Bruno Caneo ci ha pensato Riccardo Maniero a segnare una doppietta. Nella ripresa, spazio ai giovani, con Porro e Nocerino che hanno firmato la rimonta e fissato il risultato sul 4-3 finale. La prossima amichevole sarà domenica, alle 17:30 contro la rappresentativa locale del Montella.

Il tabellino di Turris-Equipe Campania

Di seguito il tabellino della sfida odierna, con le due formazioni schierate da Bruno Caneo. Come detto in precedenza, nella prima frazione spazio ad un ipotetico 11 anche in vista del campionato, mentre nella ripresa spazio ai giovani e alle seconde linee:

Primo Tempo

Turris (3-4-3): Fasolino; Maestrelli, MIceli, Frascatore; Cum, Marino, Franco, Contessa; Giannone, Maniero, De Felice.

Secondo tempo

Turris (3-4-3): Pagno; Rizzo, Esempio, Burgio; De Siato, Pugliese, Maldonado, Porro; Pavone, Nocerino, D’Auria.

Marcatori: 5’Ciotti, 14’ Falimene, 20’ Nunziante, 30’ rig. Maniero, 37’ Maniero, 50’ Nocerino, 65’ Porro