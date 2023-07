Turris, al via la Caneo-Landia 2.0. Oggi l’esordio contro l’Equipe Campania

Oggi alle 17:30 l’esordio stagionale della Turris contro l’Equipe Campania. A Montella (sede del ritiro dei corallini) ci sarà nel pomeriggio il primo assaggio della Turris firmata da Bruno Caneo. Partita dove non c’è nulla da aspettarsi, per gli uomini del tecnico sardo sarà importante mettere minuti nelle gambe e affinare l’intesa con i tanti nuovi acquisti.

Tutto quello da sapere sulla sfida tra Turris ed Equipe Campania

Come detto in precedenza quello di oggi sarà l’esordio per la Turris, dopodiché ci saranno le sfide contro il Montella domenica e poi il 4 agosto in mattinata sarà disputata una partita interna prima di ritornare a Torre del Greco. Avversario di oggi l’Equipe Campania, squadra formata da calciatori generalmente di Serie D ed Eccellenza che sono svincolati e sfruttano queste partite per mettersi in mostra e trovare un contratto per la stagione che sta per iniziare.

Partita che dunque sarà usata più come test fisico che tattico, naturalmente vedremo qualcosina del gioco articolato e divertente targato Caneo, ma la sfida di domenica dirà già qualcosa in più. In vista di un campionato il cui inizio è ancora un mistero visti i tanti ricorsi. Infatti sembra quasi certo che la prima giornata sarà spostata a settembre, per via delle situazioni spinose legate ai ripescaggi e le retrocessioni (su tutti i casi delicati di Lecco e Reggina).