Ora è ufficiale: Taugordeau saluta la Turris e va al Lumezzane

Negli ultimi minuti è arrivata l’ufficialità, Taugordeau saluta la Turris e firma con il Lumezzane. Vi avevamo annunciato la notizia qualche giorno fa. Il centrocampista francese dopo un anno con solo ombre in quel di Torre del Greco saluta la Campania per sposare il progetto del Lumezzane, squadra che disputerà il girone A di Serie C. La cessione del centrocampista apre all’arrivo di Jacopo Scaccabarozzi, oramai ex Juve Stabia sarà il compagno di reparto di Daniele Franco

Il comunicato della Turris

La nota ufficiale del club corallino: “La S.S. Turris Calcio rende noto di aver ceduto il calciatore Anthony Taugourdeau a titolo definito alla F.C. Lumezzane. La Società ringrazia Anthony per il lavoro svolto a Torre del Greco e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera”.