Turris, Scaccabarozzi è tuo. Il comunicato del club corallino

La Turris firma un grande colpo con l’arrivo del centrocampista Jacopo Scaccabarozzi. L’ex Juve Stabia sarà il centrocampista titolare al fianco di Daniele Franco. Per Scaccabarozzi una vinta in serie C tra Renate, Lecco, Piacenza e ultima proprio la Juve Stabia. L’operazione è stata favorita dall’uscita di Taugordeau in direzione Lumezzane. Per il calciatore un biennale. Bruno Caneo adesso ha la mediana al completo, come tanto desiderava.

Il comunicato della Turris

Questa la nota del club corallino: “La S.S. Turris Calcio comunica di aver acquistato il calciatore Jacopo Scaccabarozzi. Il centrocampista ha firmato un contratto per le prossime due stagioni.Scaccabarozzi, classe 1994, vanta una lunga esperienza in Lega Pro avendo vestito le maglie di Renate, Piacenza, Vibonese, Lecco e Juve Stabia”.

Le sue parole: “È stata una trattativa molto veloce che si è concretizzata poi negli ultimi giorni. Ho scelto con molta facilità la Turris- spiega il centrocampista – perchè ha un progetto interessante ed una squadra forte. Sono convinto della scelta fatta, spero possa essere un’annata importante”.