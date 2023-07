Colpo Turris, in arrivo il centrocampista Jacopo Scaccabarozzi

La Turris continua a regalare colpi in chiave mercato. Dopo aver inseguito per qualche settimana Simone Tascone, il club di Torre del Greco ha affondato il colpo per Jacopo Scaccabarozzi. Il centrocampista arriva dopo molti anni di Juve Stabia e con tutta probabilità (salvo sorprese) sarà l’ultimo grande colpo del mercato estivo dei corallini. Anche se il direttore Primicile con tutto il suo staff monitorerà fino all’ultimo alla ricerca di qualche altro affare.

Chi è Jacopo Scaccabarozzi

Jacopo Scaccabarozzi è il profilo ideale per la mediana corallina, perfetto per affiancare un centrocampista come Daniele Franco. Il 28enne con una carriera prevalentemente in Serie C ha mosso i primi passi al Renate, prima di passare al Piacenza e poi alla Vibonese nel girone C. Dopo due brevi parentesi al Lecco e di nuovo al Renate, nel 2020 firma con la Juve Stabia.

A Castellammare il centrocampista diventa un punto fisso dei tanti allenatori che negli ultimi 3 anni si sono seduti sulla panchina delle vespe, a sottolineare il dato ci sono le oltre 100 presenze del calciatore. Giocatore abile a svariare su tutto il centrocampo e abile inseritore, specialmente a Renate si sono viste queste abilità. Per colpa di un ruolo molto più arretrato nello scacchiere della Juve Stabia, il calciatore ha visto crollare il suo numero di gol, ma ha dimostrato lo stesso abilità e tecnica da calciatore di tutt’altra categoria.