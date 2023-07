La Turris è pronta a mettere a segno gli ultimi colpi per perfezionare la rosa affidata al tecnico Bruno Caneo. Dopo aver completato il famoso “80%” della squadra, la società corallina, visto anche il tanto tempo che ci divide dalla prima giornata, prima di mettere a segno gli ultimi colpi vuole andare con calma per studiare le migliori mosse e sfruttare le occasioni. Una pedina che manca ancora nello scacchiere è quella del centrocampista da affiancare a Daniele Franco. Indiziato numero uno a prendere questo posto è Simone Tascone che nelle ultime ore si vede più vicino alla Turris.

Tascone alla Turris? Intanto l’Entella compra il suo sostituto

Non è un segreto che la Turris voglia cercare a tutti i costi il ritorno di Simone Tascone, sia per la sicurezza che dà in campo, sia per l’ottimo rapporto che ha col tecnico Bruno Caneo, che possiamo definire il suo padre calcistico. La trattativa sicuramente non è facile perché si parla di un ingaggio molto alto (si spera che il centrocampista possa limarsi un minimo lo stipendio) e l’investimento fatto dell’Entella su di lui è alto. Ma complice una stagione complessa e un sistema di gioco che lo vedeva semplice mezz’ala di un centrocampo a 3 la cessione non è un miraggio.

Proprio per questo motivo nelle ultime ore la squadra di Chiavari ha acquistato dal Foggia il centrocampista Davide Petermann che prenderà con tutta probabilità il posto di Tascone nello scacchiere dei liguri. Occasione dunque per la Turris di riuscire a riportare il suo pupillo a Torre del Greco, ma la trattativa non è facile e ci vorrà del tempo (anche perché il centrocampista farà regolarmente il ritiro con la sua squadra). A favore dei corallini però gioca ancora il tanto tempo fino alla prima giornata di campionato, utile dunque per studiare al meglio una mossa vincente per accontentare Caneo e far sognare i tifosi della Turris col centrocampo formato dal calciatore dell’Entella e Daniele Franco, il vero fiore all’occhiello della Caneo-Landia 2021/2022.