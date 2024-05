Monta il caso Di Lorenzo a Napoli. Dopo le note polemiche degli ultimi giorni, culminate con i fischi del Maradona ieri al momento della sua sostituzione, questa mattina il procuratore del calciatore Mario Giuffredi ha annunciato la decisione del terzino di lasciare il club azzurro.

Una notizia che ha creato rumore e accese discussioni sui social da parte dei tifosi, divisi tra un sentimento di gratitudine nei confronti del numero 22 per aver alzato la coppa dello scudetto, e la voglia di fare tabula rasa di quest’ultima disastrata stagione.

Caso Di Lorenzo, Di Marzio: “Conte ha chiesto al ds Manna di non cedere il capitano”

Sull’argomento ha aggiunto elementi interessanti anche l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, notoriamente molto vicino all’ambiente partenopeo. Attraverso il proprio sito ufficiale, il giornalista ha fatto sapere che il prossimo tecnico del Napoli Antonio Conte avrebbe espressamente chiesto al direttore sportivo del club Giovanni Manna di non cedere assolutamente il capitano, considerato uno degli uomini cardine su cui basare il nuovo progetto.

Questo lo stralcio relativo alla questione:

“Antonio Conte ha un’opinione contrastante rispetto alle dichiarazioni dell’agente. Infatti, per l’allenatore, che è attualmente in trattativa con la SSC Napoli, Di Lorenzo è incedibile, e sarebbe un punto fermo della sua squadra, ridandogli quella fiducia che si è sentito mancare lo stesso giocatore”.

“Nel corso della partita contro il Lecce, al momento dell’uscita dal campo Di Lorenzo è stato accompagnato dai tantissimi fischi del pubblico del “Maradona“; che non ha gradito le precedenti dichiarazioni. Per Conte, però, non ci sono dubbi sul futuro del capitano, avendolo sottolineato già al direttore sportivo Manna nelle ultime ore”.