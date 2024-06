A Torre del Greco la pizza con le eccellenze della Campania: Quadrato Gourmet di Luigi De Leo

Il calore del sole di Napoli, i suoli fertili del Vesuvio e dei Campi Flegrei, il mare delle sirene. I campi e gli allevamenti della Terra di Lavoro e del Cilento, le eccellenze del Sannio e dell’Irpinia. Immaginate tutte le prelibatezze ed i sapori di un territorio straordinariamente ricco come la Campania concentrati in un solo luogo, magari su quella pizza che è la pietanza che ha conquistato tutto il mondo, ma è sempre all’ombra del vulcano che raggiunge le sue vette più alte. Uno di quei posti è Quadrato Gourmet, la pizzeria di Torre del Greco dove Luigi De Leo ha scelto di condensare decenni di preparazione ed esperienza unendoli a quanto di più sublime riesce a offrire la Campania Felix (e non solo).

Quadra Gourmet: sulla pizza un viaggio nella Campania delle eccellenze

Scorrere la lista degli ingredienti di Quadrato Gourmet è come fare un viaggio in Campania, dove ogni tappa è un’eccellenza. Così da San Marzano ed il suo pomodoro si arriva direttamente ad Agerola con il fior di latte, poi in Cilento per l’olio extra vergine di oliva ed ancora sul Vesuvio per i pomodorini del Piennolo, nel Casertano per i prodotti a base di latte di bufala e così via. La naturale tendenza alla multiculturalità di chi è nato nel Golfo di Napoli – e Torre del Greco è proprio al suo centro – si riflette invece nell’utilizzo di alcuni prodotti di punta del Sud (come il caciocavallo silano o la salsiccia lucana) e del resto del mondo (ad esempio le acciughe del Cantabrico) per offrire ai clienti dei sapori sempre nuovi ed in evoluzione pur con un forte radicamento sul territorio.

Una pizza che fa dialogare terre vicine e lontane

La pizza è dunque sia centro che pretesto per fondere, unire, far dialogare terre sia vicine che lontane accomunate dalla cultura del gusto, la passione per la qualità, il riconoscimento dell’importanza della lentezza e la pazienza nell’attendere che un prodotto sviluppi tutto il suo potenziale prima di essere adoperato e consumato.

Il segreto dell’impasto

Proprio l’osservanza dei tempi è alla base dell’ingrediente principe di una pizza, in particolare quella gourmet: l’impasto. Ingredienti semplici, ma mai banali: farina, acqua, sale e lievito combinati in modo sensazionale grazie ad una sapienza e una conoscenza molto profonde delle materie prime e dei processi chimici e fisici che consentono la loro trasformazione. Un’idratazione di circa il 75% raggiunta grazie all’utilizzo di particolari farine in determinate proporzioni, l’acqua e la sua temperatura, il PH, la durata della lievitazione. La temperatura del forno che cambia sempre, giorno per giorno, in base al punto di pasta; la tipica ampia alveolatura che significa leggerezza.

QUADRATO GOURMET

Dove: Via Nazionale, 218, Torre del Greco

Contatti: 0816331478