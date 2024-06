Arriva la Sagra della Mulignana: parmigiane, polpette fritte e specialità a ingresso gratis

Il 26 luglio 2024 a Scafati, in provincia di Salerno, torna la Sagra della Mulignana, uno degli eventi dedicati alla melanzana, una delle pietanze più amate della cucina napoletana nelle sue diverse varianti, dalla parmigiana alla versione ‘a fungetiello. La manifestazione, giunta alla sua 37esima edizione, che si terrà in piazza Vittorio Veneto, si inserisce ancora una volta nel programma dei festeggiamenti in onore di Santa Maria delle Vergini. L’ingresso è gratis.

La grande sagra della Mulignana a Scafati

La giornata dedicata alla “mulignana” è diventata ormai un appuntamento fisso per la popolazione campana. Da oltre 30 anni, nell’ambito delle celebrazioni in onore di Santa Maria delle Vergini, patrona di Scafati, l’Azione Cattolica organizza la tradizionale sagra, inondando di profumi e sapori la piazza del paese, attirando cittadini, visitatori e turisti.

Anche quest’anno, dunque, tutti potranno trascorrere una serata all’insegna del buon cibo e del divertimento, deliziando le proposte del menù dedicato alla verdura più amata dai campani e assistendo ad esibizioni live. Sul posto sarà possibile degustare tante specialità a base di melanzane tra sfizi, primi, parmigiana di melanzane, mulignane ‘a fungetiello, polpette fritte al momento e tanto altro.

Come sempre, spazio anche alle opzioni gluten free per consentire ai celiaci di poter godere di tutto il gusto delle prelibatezze della sagra in totale sicurezza e tranquillità. È prevista anche la possibilità di poter usufruire di menù dedicati per vegetariani o vegani.

La serata sarà allietata da tanta musica e intrattenimento per grandi e piccini. A diffondere un clima di gioia e di festa tra un boccone e l’altro sarà lo spettacolo di musica popolare ‘A Sunagliera. Seguiranno programma e menù aggiornati. Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali social dell’evento.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Sagra della Mulignana (melanzana);

Dove: piazza Vittorio Veneto, Scafati, in provincia di Salerno;

Quando: venerdì 26 luglio 2024.

L’ingresso è gratis.