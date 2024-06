La ‘Notte prima degli esami’ è diventata a Napoli una vera e propria istituzione. Un appuntamento fisso, imperdibile per migliaia di adolescenti che ogni anno si apprestano a sostenere l’esame di maturità.

Notte prima degli esami a San Martino, il provvedimento di Manfredi per consentire la festa

Un evento che ha suscitato l’attenzione del Comune ed in particolare del sindaco Gaetano Manfredi, che anche quest’anno ha predisposto il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata in via Tito Angelini, la strada che conduce allo spiazzale di San Martino al Vomero, per consentire il regolare svolgimento della festa.

Il provvedimento temporaneo inizierà dalle ore 15 di martedì 18 giugno 2024 e terminerà alle ore 3 di mercoledì 19 giugno 2024. Dopodiché tutti a dormire, che c’è un esame da sostenere. In bocca al lupo a tutti i maturandi!

Questo è quanto si apprende dal sito ufficiale del Comune di Napoli:

“Si istituisce, dalle ore 15:00 di martedì 18 giugno 2024 alle ore 3:00 di mercoledì 19 giugno 2024 e comunque fino a cessate esigenze, in ambo i lati di via Tito Angelini – tratto compreso tra l’intersezione con via Annibale Caccavello e l’intersezione con piazzale San Martino – il divieto di fermata e di sosta con rimozione coatta e contestuale sospensione di eventuali parcheggi riservati ed a pagamento (strisce blu), per consentire lo svolgimento dei consueti festeggiamenti dell’ultima notte prima degli esami di maturità”.