Euro 2024, dove vedere Romania-Ucraina in tv o streaming. Sky o Rai?

Il prossimo match per Euro 2024 tra Romania e Ucraina promette emozioni e spettacolo per tutti gli appassionati di calcio. La partita si giocherà in un clima di grande tensione e rivalità in Germania per la prima giornata del proprio raggruppamento, con entrambe le squadre che cercheranno di ottenere una vittoria fondamentale per garantirsi un posto nella fase successiva del torneo, nonostante i pochissimi favori del pronostico.

Dove vedere Romania-Ucraina in tv o streaming, Sky o Rai?

Per chi non potrà assistere al match direttamente allo stadio, esistono diverse opzioni per seguire la partita comodamente da casa. Tra le varie possibilità, la visione in TV e lo streaming online sono sicuramente le più comode e accessibili per tutti gli appassionati.

Per quanto riguarda la visione in TV, il match tra Romania e Ucraina sarà trasmesso su diverse emittenti televisive nazionali dei due Paesi. In Italia, ad esempio, è possibile seguire la partita su Rai Sport, che solitamente trasmette le partite di qualificazione per Euro 2024. In Ucraina, invece, la partita potrà essere vista su canali come Xsport o Football 1.

Per quanto riguarda lo streaming online, sono diverse le piattaforme che offrono la possibilità di seguire il match in diretta streaming. Tra le più popolari ci sono sicuramente Sky Go e Now TV, che permettono di seguire tutti gli eventi sportivi in diretta streaming sul proprio dispositivo preferito. Non sarà visibile sui canali Rai.

Inoltre, è possibile anche utilizzare servizi di streaming più internazionali come ESPN+ o DAZN, che offrono una vasta gamma di eventi sportivi, inclusi i match di qualificazione per Euro 2024.

Insomma, non c’è scusa per non seguire il match tra Romania e Ucraina, che promette di essere una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Quindi, preparate pop corn e bibite e sedetevi comodamente sul divano per godervi lo spettacolo del calcio europeo.