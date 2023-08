Cocetta alla Turris, ci siamo: anche da Udine arrivano le conferme

La Turris ha individuato il suo under in difesa e si chiama Nicolò Cocetta. Dopo che nei giorni scorsi sono uscite le prime voci, anche da Udine nelle ultime ore sono arrivate importanti conferme. Il calciatore è pronto a vestire la maglia corallina ed arriverà a titolo definitivo dall’Udinese. Per la squadra di Torre del Greco si tratta di un investimento molto importante, ma sembra essere il profilo ideale per la difesa di Bruno Caneo. Il calciatore può fare sia il centrale che il tanto desiderato braccetto.

La carriera di Cocetta, adesso lo attende la Turris

Nicolò Cocetta è uno dei prodotti del vivaio di scuola Udinese, nato il 19 dicembre 2003. Il difensore è stato uno dei simboli della primavera bianconera, diventando un perno prima in Primavera 2, poi in Primavera 1 nell’ultima stagione totalizzando 30 presenze e 2 gol, oltre a portare la fascia da capitano sul braccio. Il nativo di San Daniele del Friuli si è poi conquistato la prima squadra e la fiducia di mister Sottil in questo 2023. Fiducia così smisurata da mandarlo nella mischia durante un Udinese-Juventus, un esordio non da poco.