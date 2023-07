Al termine di una convincente vittoria contro il la rappresentativa locale di Montella, il tecnico Bruno Caneo ha tirato le somme nel post gara. Il tecnico naturalmente è contento della partita dei suoi che hanno nettamente alzato i giri dopo la prima uscita stagionale contro l’Equipe Campania. Testa ora alla seconda e ultima settimana di ritiro prima di tornare a Torre del Greco nel pomeriggio del 4 agosto, dopo aver disputato l’ultima amichevole che sarà un test interno.

Le parole di Caneo dopo Turris-Montella

Queste le parole del tecnico sardo della Turris al termine della sfida odierna: “Oggi abbiamo aumentato la possibilità di giocare con i nostri principi, anche perché l’avversario poteva permetterci di far giocare come pensavamo di giocare, ma la volontà dei miei per fare quel gioco c’è e si vede. Siamo al dodicesimo giorno insieme, è poco, penso ci vorrà ancora un mese per avere un calcio fluido. Sono contento per l’impegno e la fame che hanno i ragazzi, vogliono sempre migliorarsi e questo lo vedo anche negli allenamenti”.

Su Scaccabarozzi: “La sua qualità e intelligenza e semplicità nel porsi è un segno di forza, anche perché giochiamo con centrocampisti palleggiatori, dunque serviva una come lui. Attacca e difende mettendosi sempre a disposizione, questo è quello che conta.

Mercato?: “Ne parlavamo stamattina perché cerchiamo un esterno di sinistra under che abbiamo individuato e un braccetto di difesa. Saranno decisivi i prossimi giorni. Per il resto l’organico è perfetto, sono molto contento. Con Primicile avevamo iniziato un lavoro già prima della mia nomina. Maldonado è in uscita perché abbiamo già tre over in quel ruolo poi abbiamo due under. Marino ha lasciato il ritiro, ce ne faremo una ragione”.