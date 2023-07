Turris senza fronzoli: Montella battuto 9-0 nel secondo test stagionale

Un’ottima Turris batte il Montella per 9-0 nel secondo test stagionale. I corallini nel secondo test stagionale vincono facile contro la rappresentativa locale del Montella (città dove la squadra di Bruno Caneo è in ritiro fino al 4 agosto). Partita a senso unico che ha visto una Turris molto più in palla, rapida e precisa rispetto al primo test disputato giovedì scorso contro l’Equipe Campania. Risultato tondo firmato dalle reti di De Felice, Giannone (R), Maniero, Rizzo, Pavone (doppietta), Contessa e Maestrelli. Buoni segnali anche quelli dati dall’ultimo acquisto Jacopo Scaccabarozzi, entrato nella ripresa della sfida.

Il tabellino di Turris-Montella

La partita iniziata alle ore 18:00 non ha mai avuto storia. Una Turris molto più in palla di giovedì ha mostrato una prima bozza del bel gioco propositivo di Bruno Caneo. Tanta verticalizzazione e tanta velocità in ogni possesso, il diktat è quello della palla bassa e mai rallentare il ritmo. Sulla mediana sono arrivate poi delle ottime risposte sia da Franco nel primo tempo che da Scaccabarozzi nella ripresa. Mentre in attacco De Felice trova sempre più spazio nel trio, attendendo la miglior condizione di D’Auria. Ecco il tabellino della sfida odierna:

Primo tempo:

TURRIS (3-4-3): Pagno, Maestrelli, Miceli, Frascatore; Rizzo, Pugliese, Franco, Burgio; Giannone, Maniero, De Felice.

Secondo tempo:

TURRIS (3-4-3): Fasolino, Maestrelli, Esempio, Frascatore; Rizzo, Scaccabarozzi, Maldonado, Contessa; Pavone, De Felice, Nocerino.