Il probabile girone della Turris: via il Pescara e dentro la ripescata Casertana

Dopo un netto passo avanti nelle complicate situazione di Lecco e Reggina, i primi confermati in Serie B mentre i calabresi destinati ai dilettanti. Possiamo darvi una prima bozza del girone C, quello che vedrà impegnata la Turris di Bruno Caneo. Non ci sono molte novità ed è solo una proiezione (il 7 agosto invece si saprà con certezza insieme al calendario) ma sembra esserci qualche cambio con l’ingresso in extremis della Casertana che verrà con tutta probabilità ripescata dopo aver vinto i playoff in Serie D.

Le avversarie della Turris nel probabile girone C

Il grande cambio sembra essere quello del Pescara. La squadra di Zeman con molta probabilità non farà parte del girone C, con lei nemmeno il neopromosso Pineto. Al posto degli abruzzesi c’è una campana ed è la Casertana. I “falchetti” verranno con tutta probabilità ripescati ed andranno ad aumentare la quota campana in Serie C. Saranno infatti 7 le squadre campane e sono Avellino, Benevento, Casertana, Giugliano, Juve Stabia, Sorrento e Turris. Questo invece quello che con molta probabilità sarà il girone completo:

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



GIRONE C Avellino, Benevento, Brindisi, X (Casertana), Catania, Cerignola, Crotone, Foggia, Francavilla, Giugliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Picerno, Potenza, Sorrento, Taranto, Turris.