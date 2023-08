Turris, ufficializzato il girone C: non c’è il Pescara, con la Casertana saranno 7 le campane

Pochi minuti fa sono stati resi noti i gironi di Serie C 2023/24. La Turris naturalmente nel girone meridionale, ovvero il C, ma non mancano le sorprese. Come confermato il Pescara, complice anche la risalita del Pineto in Lega Pro, lascia il girone C per il B. Mentre rimane una casella vuota e sarà colmata con tutta probabilità dalla Casertana che per criteri è la prima in lizza per i ripescaggi. Per il resto tutto confermato, saranno sette le campane con l’entrata dei “falchetti”. Il via del campionato è previsto per il 3 settembre.

Il girone della Turris

Di seguito l’elenco delle squadre che comporranno il girone dei corallini per la stagione che inizierà il prossimo 3 settembre. Vi ricordiamo che i calendari saranno pubblicati oggi alle ore 15:00. Ecco il girone della Turris:

-ACR MESSINA

-AUDACE CERIGNOLA

-AVELLINO

-BENEVENTO

-BRINDISI

-CATANIA

-CROTONE

-FOGGIA

-GIUGLIANO

-JUVE STABIA

-LATINA

-MONOPOLI

-MONTEROSI TUSCIA

-PICERNO

-POTENZA

-SORRENTO

-TARANTO

-TURRIS

-VIRTUS FRANCAVILLA

-X* (CASERTANA)