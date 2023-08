Oggi si scopre il destino della Turris. Alle 15 la diretta dei sorteggi per i calendari

Dopo tante discussioni, ricorsi e polemiche, la Serie C 2023/24 può finalmente iniziare. Oggi infatti alle ore 15:00 saranno pubblicati i gironi e i calendari di Lega Pro. Secondo il comunicato della Lega, per seguire i sorteggi ci sarà una diretta sui canali social proprio della Lega Pro che partirà dall’orario sopraindicato. Si scoprirà dunque il destino della Turris che si appresta al suo quarto campionato di fila in Serie C.

Tra calendari e girone, cosa aspettarsi per la Turris

I corallini con ogni probabilità saranno inseriti nel girone C, quello storicamente del meridione. Girone che però vive ancora nell’incertezza. Nella bozza che vi avevamo dato settimana scorsa la novità era la fuoriuscita del Pescara, che complice la salita di un’altra squadra abruzzese (Pineto) e il ripescaggio della Casertana ha reso molto probabile il passaggio delle due squadre dell’Abruzzo nel girone B. Mantenendo dunque l’unica squadra laziale rimasta (Monterosi) nel girone C.

Prima giornata in casa o in trasferta? Seguendo l’alternanza per la Turris ci dovrebbe essere una partenza esterna, proprio come nel primo e unico campionato di Caneo partito dalla prima giornata. Quella volta fu Taranto la trasferta designata per i corallini, conclusa sulla 0-0. L’anno scorso invece a Torre del Greco arrivò la Virtus Francavilla che rimontò da 2-0 a 2-2 in pochi minuti. Un dato positivo per la Turris è invece l’esordio senza mai perdere da quando è risalita dalla D, infatti nelle tre precedenti prime giornate hanno 1 vittoria e 2 pareggi.