Si chiude il ritiro della Turris a Montella tra sorrisi e tante buone speranze. Caneo ha la chiave tattica

Dopo due settimane la Turris chiude il suo ritiro a Montella. Tante belle notizie e tanti sorrisi con un gruppo che sembra molto più unito e che con Bruno Caneo sembra aver trovato quell’idea di gioco che la scorsa stagione sembrava non arrivare mai. Il mercato è ancora aperto ma ai corallini dopo anche l’arrivo di Cocetta, serve solo puntellare la rosa con qualche elemento in più per allungare la panchina, ma se il buongiorno si vede dal mattino…

La Turris e il ritiro di Montella, tanti segnali e tanti sorrisi

Dopo due amichevoli (tre se vogliamo contare il confronto odierno in famiglia tra i calciatori corallini) la Turris sembra aver dato grossi segnali, dopo aver messo benzina nelle gambe contro l’Equipe Campania, gli uomini di Caneo con la rappresentativa locale del Montella hanno fatto vedere bel gioco e quel giro palla rapido e imprevedibile che ha fatto innamorare tanti tifosi. Calcio estivo, indubbiamente, ma le premesse sembrano essere buone e la Turris ha messo sul banco una buona base da cui sviluppare un campionato che ha bisogno di vederla tra le protagoniste in positivo.

Anche a livello morale la squadra sembra essere rigenerata, grazie anche ai social. In questi giorni abbiamo potuto vedere come i corallini siano uniti, con a capo Riccardo Maniero che sembra essere il “capo-gruppo” tra scherzi a tutti e canzoni neomelodiche a tutto volume. Si respira un’aria diversa e si vede, una tranquillità che solo qualche mese fa sembrava un qualcosa di impossibile se non utopistico. Anche i vari Giannone, Franco e tutta la vecchia guardia sono parsi molto più sereni, specialmente il primo che oltre ad avere un rapporto speciale con Caneo ha anche finalmente risolto i vari problemi che la scorsa stagione lo hanno costretto a giocare quasi mai al 100%.

La chiave tattica di Bruno Caneo

Il modulo non si tocca, la Caneo-Landia ha un credo ed è il 3-4-3, parole d’ordine: fantasia e corsa. Gli interpreti sembrano essere ben definiti, salvo alcuni dubbi. La fascia destra a centrocampo sembra ancora la questione più grande d’affrontare, infatti il tecnico sardo nelle amichevoli le ha provate un pò tutte, prima con Cum, poi con Ivan Baumwollspinner e infine con l’avanzamento di Rizzo togliendolo dai tre di difesa, ci sarà ancora tempo per ragionare, occhio però al mercato. La piacevole sorpresa però sembra essere De Felice, l’ex Paganese è stato quasi sempre impiegato come ala sinistra del trio offensivo con ottimi risultati e si candida ad essere la sorpresa di questa squadra, anche se andrebbe a limare la questione “under”. Questo invece è il probabile undici ad oggi:

TURRIS (3-4-3): Fasolino, Cocetta/Rizzo, Miceli, Frascatore; Cum, Franco, Scaccabarozzi, Contessa; De Felice, Giannone, Maniero.