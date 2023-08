Dal Boca Juniors alla Turris: Baumwollspinner ha convinto Caneo

Ivan Baumwollspinner ha convinto la Turris e Bruno Caneo e sarà tesserato nei prossimi giorni. Come annunciato da TuttoC.com, i corallini dopo un paio di settimane di prova hanno deciso di puntare sul centrocampista che sembra aver colpito per la sua duttilità, specialmente sulla fascia destra, dove sembra ancora mancare la giusta pedina per lo scacchiere di mister Caneo. L’annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni.

Chi è Baumwollspinner, la nuova scommessa di casa Turris

Ivan Baumwollspinner è un classe 2002 nato in Argentina e cresciuto nella trafila giovanile del Boca Juniors dove ha giocato fino al 2022, anno in cui è arrivata la chiamata dal Napoli United in Eccellenza, squadra allenata all’epoca da Diego Armando Maradona Jr. Il centrocampista in questa stagione ha dato saggio di tutte le sue qualità, pur essendo un mediano o un esterno di centrocampo è riuscito a siglare 9 reti nell’ultimo campionato. Oltre i gol ha dimostrato grande visione di gioco e una calma da giocatore di tutt’altra esperienza.