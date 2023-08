Adesso è anche ufficiale: Maniero rinnova con la Turris fino al 2025

Riccardo Maniero rinnova con la Turris fino al 2025. Vi avevamo anticipato la notizia qualche giorno fa e da pochi minuti è arrivato anche il comunicato dei corallini. L’attaccante ex Avellino ha firmato per altri due anni. È stato forte di questa scelta grazie alla voglia di rimanere a Torre del Greco (ragion per cui ha rifiutato ogni offerta arrivata nel mese di giugno). L’attaccante dopo essere andato in doppia cifra nell’ultima e complicatissima stagione è pronto a sorprendere tutti nel campionato che inizierà tra un mese circa. L’ex Pescara è oramai un uomo spogliatoio e i tanti video social dal ritiro a Montella lo stanno dimostrando, oltre ad aver dimostrato nelle prime uscite un ottimo feeling con il tecnico Bruno Caneo.

L’annuncio della Turris sul rinnovo di Maniero

Questa è invece la nota ufficiale pubblicata dalla Turris, che con un breve comunicato ha annunciato il rinnovo dell’attaccante: “La S.S. Turris Calcio è lieta di annunciare il prolungamento contrattuale del calciatore Riccardo Maniero. L’attaccante ha prolungato di un altro anno l’accordo precedente che aveva scadenza il 30 giugno 2024″.