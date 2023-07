Maniero pronto a rinnovare con la Turris. In arrivo un contratto fino al 2025

Dopo l’ottima vittoria di ieri in amichevole contro la rappresentativa locale di Montella per la Turris non finiscono le buone notizie. Secondo infatti quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, i corallini stanno chiudendo per il rinnovo di Riccardo Maniero. Il bomber alla sua seconda stagione a Torre del Greco è stato uno degli ultimi ad arrendersi nel passato campionato siglando 11 reti (quasi tutte decisive). Il calciatore nelle prime partite di quest’anno ha dato buoni segnali nel ritiro di Montella e con Bruno Caneo sembra nascere un feeling che fa sognare i tifosi della Turris.

Maniero pronto al rinnovo con la Turris

L’ex Pescara ed Avellino tra le tante è uno dei punti fermi della Turris. Anche nello spogliatoio Riccardo sembra essere il mattatore del gruppo (una serie di video postati sui social sembrano confermare la teoria, con l’attaccante che si districa tra scherzi con tutto lo staff e duetti canori con i compagni). Per l’attaccante come con Miceli e Contessa è in arrivo un rinnovo fino al 2025. L’annuncio con molta probabilità arriverà nelle prossime ore, con i tifosi della Turris che possono sognare ad occhi aperti con il suo bomber in vista della stagione appena iniziata. Decisiva, nella trattativa, la volontà dell’attaccante di rimanere a Torre del Greco, come ha sottolineato lo stesso Maniero in una precedente intervista, rifiutando una serie di squadre, tra cui il Messina.