Primicile su Frascatore: “Abbiamo offerto la stessa cifra promessa dal Cesena al calciatore”

Dopo la vittoria nell’amichevole contro la Nocerina. A parlare in conferenza stampa è Rosario Primicile, ds della Turris, che nella sua prima uscita ufficiale alla stampa ha commentato il caso Frascatore. Il calciatore infatti era al centro di una vicenda di mercato con il Cesena che ha provato più volte l’assalto al calciatore. Ma il direttore sportivo analizza senza giri di parole la situazione.

Le parole di Primicile su Frascatore dopo Turris-Nocerina

Il ds campano, senza peli sulla lingua si esprime così alle domande sulla vicenda Frascatore: “E’ vero che ci è pervenuta una richiesta ufficiale del Cesena per il ragazzo, in virtù della quale abbiamo dettato le nostre condizioni. Ora attendiamo una risposta dallo stesso Cesena per fare le sue valutazioni e ci siamo dati 48 ore di tempo per chiudere l’operazione, in un senso o nell’altro… Non c’è nessuna intenzione di ostacolare le aspirazioni di Frascatore, ma asseconderemo il trasferimento solo con i presupposti giusti per tutte le parti in causa. In caso contrario, il giocatore si metta l’anima in pace. Non si tratta di questioni economiche, al calciatore abbiamo offerto la stessa cifra offerta dal Cesena”.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



Primicile ha poi spiegato il motivo dell’assenza del calciatore: “Frascatore oggi non era presente perché durante la settimana ha avuto qualche problemino fisico”.