Caneo: “Frascatore per me è incedibile, ma quando hai un procuratore che ti propone ovunque…”

Al termine della sfida finita in pareggio tra Turris e Gelbison, in conferenza stampa ha parlato il mister Bruno Caneo. Il tecnico sardo in una chiacchierata con i giornalisti ha rivelato le sue sensazioni a caldo, il giudizio sui giovani ma soprattutto ha parlato sul tema mercato, nelle ultime ore infatti Frascatore è tentato dal Cesena e la trattativa potrebbe concludersi già nei prossimi giorni, come il tecnico spiega.

Le parole di Bruno Caneo dopo Turris Gelbison

Di seguito le parole del tecnico sardo sulla partita della Turris: “La squadra sta lavorando tanto e sodo. Sono contento per la prima ora di partita, dopo una prima fase di studio siamo riusciti ad innescare un gioco su cui stiamo lavorando dall’inizio del ritiro e si vede. Normale che ora manchi lucidità, destrezza vista la condizione, dobbiamo credere di più in cosa si fa, senza andare sempre indietro, è importante schiacciare la linea avversaria. Ma ripeto abbiamo fatto cose importanti, oggi la Gelbison era in palla e questo ci ha fatto bene perché abbiamo fatto un buon test. I giovani si stanno inserendo bene, i meno giovani invece stanno mettendo in pratica i principi di gioco. Giannone ritornerà alla ripresa degli allenamenti, mentre dei giovani in prova dovrò ancora osservarli, ho una valutazione ancora superficiale, soprattutto su Ivan”.

Su Frascatore invece: “Ha una situazione di stallo, ma tutto poi si semplificherà nei prossimi giorni, per me è incedibile, da parte mia non lo toccherei. Chiaro che se arriva una proposta di cui non si può dire di no, ne prenderò atto. E’ arrivata una proposta, noi non vogliamo venderlo. Il ragazzo è serio, la cessione è volontà di qualcuno esterno a noi e il ragazzo, quando un procuratore propone ovunque, prima o poi arriva qualcosa. Ma in ogni caso servirà un’offerta buona perché poi dovremo sostituirlo. Ma il calciatore per me è intoccabile. Frascatore ha esigenze personali, dunque il termine massimo è il 16, oltre ciò in caso di nessuna offerta convincente rimarrà con noi e credo che sarà così. Oggi non ha giocato perché era giustamente distratto, ma ripeto lui è serio e si è sempre allenato bene”.

Sul resto del mercato: “Naturalmente molto dipenderà da Frascatore, su Maldonado c’è una squadra interessata ma se uscirà non fa nulla. Sui rinnovi sono contento. Maniero, Contessa e Miceli sono calciatori fondamentali. De Felice? Lo sto provando spesso come ala perché ha le caratteristiche per farlo. In ogni caso non serve un vice-Maniero, abbiamo Guida che prima dell’infortunio ha fatto vedere tante buone cose”.