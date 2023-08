La Turris si ferma sull’1-1 contro la Gelbison nel primo test al Liguori

Finisce in pareggio sul risultato di 1-1 il primo test della Turris al Liguori contro la Gelbison. Gli uomini di Caneo hanno salutato il pubblico torrese con tutto sommato una buona prestazione finché le gambe e il fiato hanno retto. Per i corallini ha sbloccato la sfida Sergio Contessa con un bel mancino, mentre il pareggio ospite è arrivato ad inizio ripresa. Sprazzi di bel calcio, intervallati ad alcuni momenti confusionari, ma la strada alla prima giornata di campionato è ancora lunga (in programma il prossimo 3 settembre), dove la Turris avrà ancora una serie di amichevoli prima di ritenersi pronta all’esordio ufficiale contro il Benevento.

Il tabellino di Turris-Gelbison

Come detto in precedenza alla Turris è bastata un’ottima incursione di Contessa sulla fascia dopo una serie di scambi con Burgio e De Felice per aprire le marcature poco prima del duplice fischio. Nel mentre i corallini più volte sono andati vicino al gol con Maniero che si è trovato contro un’ottimo portiere e la sfortuna (2 gol annullati). Nella ripresa la Turris abbassa i ritmi e subisce il gol del pari dopo pochi minuti, nel finale spazio a tante seconde linee che hanno abbassato il ritmo di gioco. Seconda frazione che ha visto D’Auria molto pimpante, dando un segnale concreto in termine di condizione fisica. Giannone ancora out alle prese di un infortunio poco grave (tornerà regolarmente ad allenarsi alla ripresa degli allenamenti). Di seguito il tabellino:

PRIMO TEMPO

TURRIS (3-4-3): Pagno, Maestrelli, Miceli, Burgio; Contessa, Scaccabarozzi, Zampa, Cum; Pavone, Maniero, De Felice

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

SECONDO TEMPO

TURRIS (3-4-3): Pagno, Esempio, Cocetta, Onda; Ivan, Franco, Pugliese, Burgio; Nocerino, D’Auria, Pugliese