Turris, inizio shock in campionato: Benevento e Crotone alle prime due. Il calendario completo

Esordio in casa per la Turris contro il Benevento Alle 15:00 sono stati ufficializzati i calendari di Serie C e i corallini hanno scoperto il loro destino, con un inizio shock che vede prima i sanniti e poi il Crotone in trasferta. Sorride il finale di stagione con partite che sulla carta potranno andare a favore della compagine di Caneo. Si inizierà il 3 settembre, gli orari sono ancora da decidere.

Il calendario completo della Turris

Di seguito il calendario dei corallini:

TURRIS-BENEVENTO

CROTONE-TURRIS

TURRIS-SORRENTO

MESSINA-TURRIS

TURRIS-PICERNO

FOGGIA-TURRIS

TURRIS-VIRTUS FRANCAVILLA

POTENZA-TURRIS

TURRIS-JUVE STABIA

TARANTO-TURRIS

TURRIS-GIUGLIANO

X-TURRIS (Probabile Casertana)

TURRIS-MONOPOLI

CATANIA-TURRIS

TURRIS-AUDACE CERIGNOLA

AVELLINO-TURRIS

TURRIS-LATINA

MONTEROSI-TURRIS

TURRIS-BRINDISI