Torre del Greco, mancanza d’acqua in centro per un guasto improvviso: ecco quando tornerà

A causa di un guasto agli impianti di fornitura idrica gestiti da Gori Spa, i rubinetti di molte famiglie della zona centrale di Torre del Greco oggi sono a secco, in questo torrido 22 agosto.

Guasto alla rete idrica, Gori annuncia mancanza d’acqua a Torre del Greco

La Gori Spa, società che gestisce il servizio idrico, è al lavoro per ripristinare la regolare fornitura d’acqua nella zona a monte di via Circumvallazione a Torre del Greco, dopo che a causa di un guasto improvviso molte famiglie si sono ritrovate con i rubinetti a secco. L’interruzione della fornitura al momento sembra riguardare Via delle Madreperle, Viale Madonna e le relative traverse.

Anche laddove l’acqua risulta disponibile, il guasto improvviso sta comunque causando abbassamenti di pressione idrica. I tecnici, fanno sapere dalla Gori, sono già al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.

Quando tornerà l’acqua a Torre del Greco

Stando alle previsioni, il ripristino della normale erogazione idrica dovrebbe avvenire gradualmente già da questa sera, a partire dalle 21:00 di martedì 22 agosto 2023. Come sempre si ricorda, in questi casi, alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.

Altri lavori previsti nei prossimi giorni

Oltre all’intervento per la riparazione di questo guasto improvviso, Gori ricorda che sono in programma per questa settimana altri lavori nell’ambito del progetto Azioni per l’acqua, volti alla riduzione delle perdite della preziosa risorsa. In particolare, si segnala che tra giovedì 24 e venerdì 25 agosto, per un intervento di distrettualizzazione della rete sono previste nuove mancanze d’acqua in tutto il centro di Torre del Greco fino alla zona alta della città corallina. Anche in questo caso, alla riapertura dei rubinetti, è buona norma far scorrere il flusso d’acqua per alcuni minuti.