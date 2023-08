Panchina incendiata ed atti di violenza: è allarme gang a Torre del Greco

Le immagini della panchina incendiata a Torre del Greco, nella villa comunale Vincenzo Ciaravolo, hanno fatto il giro dei social cittadini scatenando indignazione e sdegno.

Panchina incendiata in villa a Torre del Greco

L’episodio avvenuto nel frequentatissimo viale che attraversa il polmone verde della città del corallo, in Corso Vittorio Emanuele, è stato riportato da numerosi cittadini sui social ed ha fatto particolare scalpore per un motivo: l’incendio è avvenuto a poche ore di distanza dall’attività di diserbo e pulizia delle squadre incaricate dall’amministrazione comunale che in questi giorni stanno lavorando per ridare decoro urbano alla città, zona dopo zona.

Così, a meno di 24 ore dalle foto sul profilo del sindaco Luigi Mennella che riportavano il lavoro di recupero dei viali della villa comunale, sono apparse agli occhi dei torresi le tristi immagini di una panchina antistante la Casa del combattente, quasi totalmente carbonizzata. L’episodio è solo l’ultimo di numerosi atti vandalici che da mesi si ripetono nell’area verde torrese: arredi urbani distrutti, alberi sradicati, rifiuti abbandonati.

Mennella: “Troppe violenze in città, i cittadini denuncino”

“Quanto accaduto nel viale che costeggia la villa comunale è l’ennesimo segnale di un degrado sociale e civile che, pur riguardando una minoranza della popolazione, inevitabilmente fa sentire il proprio peso sull’intera cittadinanza – sono le parole del sindaco Mennella – L’incendio però non deve essere letto semplicemente come un’azione di sprovveduti balordi: da più parti ci sono infatti giunte segnalazioni circa l’azione, compiuta in forma isolata o attraverso vere e proprie bande, di teppisti, che prendono di mira minori, persone indifese e anziani”.

Il primo cittadino riporta altri incresciosi episodi che stanno segnando l’estate torrese e che, al momento, sembrano ancora non avere un responsabile: “In precedenza, sono stati denunciati, solo per fare due recenti esempi, prima il ferimento di due ragazzi di 14 anni picchiati da giovanissimi delinquenti e poi la vicenda di una donna spintonata a terra da un soggetto e che per questo motivo si è fratturata l’ulna”.

L’incendio della panchina dopo la pulizia, il sindaco: “Spero siano episodi scollegati”

Mennella conferma l’impegno a lavorare con le forze dell’ordine affinché si intensifichino i controlli e con l’aiuto delle videocamere di sorveglianza spera di riuscire ad identificare i responsabili dei raid vandalici. Come più volte invocato dall’inizio del suo mandato, rinnova l’invito a denunciare e segnalare tutti i casi da parte dei cittadini: “Con l’aiuto delle forze sane di Torre del Greco, che ripeto sono la maggioranza, saremo in grado di invertire la rotta e risalire la china“, sono le parole del sindaco.

“L’episodio in questione infine ci rattrista ancora di più, in quanto giunge a poche ore da un intervento di pulizia eseguito proprio in zona – prosegue Mennella – Vogliamo auspicare che le due cose siano tra loro totalmente scollegate, ma l’azione di questi soggetti più che ferire nel profondo l’amministrazione, ritengo mortifichi l’intera città, che certo non merita simili offese!”.