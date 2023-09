VIDEO/ FreeTorre attacca il sindaco Mennella sul parco di via Cavallerizzi

Portare a termine i lavori del parco pubblico di via Cavallerizzi a Torre del Greco: questa una delle priorità che il sindaco Luigi Mennella ha in cantiere per i prossimi mesi.

Parco di via Cavallerizzi, nuovo polmone a Torre del Greco

Potrebbe rappresentare una svolta per la qualità della vita di tanti cittadini “intrappolati” nel centro di Torre del Greco, tra palazzoni enormi e traffico: un’area verde a ridosso di via Circumvallazione, nei pressi dell’area mercatale dove ai tempi del terremoto del 1980 stazionavano i container con gli sfollati.

Il cantiere che doveva trasformare un fazzoletto di terra, sterpaglie (e rifiuti) in un parco urbano con giostre, dog park ed attrezzature per il fitness è aperto dal 2021, ma sul cartello con le informazioni c’è scritto che i lavori sarebbero dovuti durare 120 giorni.

“La responsabile è Claudia Sacco, perché il sindaco non chiede a lei ?”

Ma il rappresentante della lista FreeTorre, Giuseppe David Mennella, si sofferma su un altra voce presente in quel cartello: il RUP, responsabile unico del progetto, è la dott.ssa Claudia Sacco, tutt’ora dirigente con la nuova giunta targata PD-M5S.

Il sindaco, durante l’intervista nei nostri studi per i primi 100 giorni di amministrazione, ha dichiarato di aver effettuato un sopralluogo sull’area ormai abbandonata all’incuria: l’erba alta sta divorando le attrezzature ancora incellophanate, i rifiuti continuano lì come altrove a proliferare ed occorreranno altri lavori per riportare il futuro parchetto ad uno stato idoneo per l’inaugurazione che merita. Il primo cittadino ha dichiarato che è già pronta una delibera per apportare dei miglioramenti al progetto stesso, con l’allargamento del dog park e l’installazione di nuove giostre per bambini, e che prevede la ripresa dei lavori a giorni.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

Ma Giuseppe David Mennella non ci sta e chiede al primo cittadino di approfondire la faccenda: “Il sindaco si chiede perché il parco non è stato realizzato? Dovrebbe chiederlo proprio a Claudia Sacco che è responsabile unico del progetto ed è ancora a Palazzo Baronale. Noi cittadini attendiamo, perché questo spreco di denaro pubblico non lo vogliamo”. Stando al cartello apposto fuori dal cantiere, il polmone verde di via Cavallerizzi costerà ai cittadini 99mila euro, salvo aggravi.

Il sindaco Mennella: “Lavori a tutti i parchi cittadini entro un mese”

Ma Luigi Mennella ai nostri microfoni ha anticipato quella che sarà un restyling totale dei parchi cittadini: un impegno per il verde pubblico che prevede lavori importanti anche per parco Loffredo, parco La Salle e la Villa Comunale “Vincenzo Ciaravolo”. Un’attenzione all’ambiente che peserà quasi un milione di euro sulle casse comunali: anche per questo, Mennella rinnova l’appello ai cittadini di prendersi cura del bene pubblico, preservando aiuole e panchine e denunciando ogni tentativo di danneggiamento.