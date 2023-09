Torre celebra Giannone per le 100 partite con la maglia della Turris: “Sono onorato”

Turris-Sorrento non rimarrà nella testa solo dei tifosi corallini ma anche dell’attaccante Luca Giannone. L’ex Bologna ieri sera ha firmato la 100esima presenza in squadra, traguardo che è stato premiato dalla società nel pre partita con una maglia celebrativa consegnata dal sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e il presidente Antonio Colantonio. Il calciatore è sicuramente uno dei simboli della Turris moderna, diventato capitano e uomo simbolo per lo spogliatoio.

Giannone simbolo della Turris e promette ancora spettacolo

Il calciatore arrivato nell’estate del 2020 con il compito portare in alto il nome della squadra non ha mai deluso le aspettative dei tifosi. Dopo un primo anno dove i suoi gol e assist hanno contribuito ad una salvezza complicata, Giannone ha raggiunto il suo massimo splendore nella stagione successiva, sotto gli ordini di Bruno Caneo, con un giro d’andata giocato da top assoluto, chiudendo il campionato con 10 gol e 2 assist.

Il terzo anno è stato sicuramente quello più complesso, segnato dalle quattro guide tecniche ed i tanti infortuni che lo hanno costretto spesso a giocare stringendo i denti. Quest’anno però Giannone sembra essere tornato il calciatore che tutti conoscevamo, con giocate sublimi e intelligenza tattica superiore, in attesa del primo gol in campionato che causa tanta sfortuna non è ancora arrivato.

Il calciatore premiato nel pre partita di Turris-Sorrento ha commentato così sui social l’ambitissimo traguardo delle 100 presenze: “Sono onorato di aver rappresentato per 100 volte questi colori. Spero di poter dara ancora molto a questa squadra, e perché no farne altre 100″.