Una nuova biblioteca per i cittadini di Trecase: sarà inaugurata oggi, 18 settembre alle ore 19.00 nell’oratorio “Sac. Don Giuseppe Tortora” della parrocchia di S.Maria delle Grazie e San Gennaro.

San Gennaro, festa per il patrono di Trecase

San Gennaro non è solo patrono di Napoli, ma anche di tanti comuni della provincia: ne è un esempio Trecase, dove la comunità è in festa per una settimana di celebrazioni in onore del santo. La parrocchia, a nove anni dall’elevazione a Santuario diocesano, affidata alla guida di don Antonio Ascione è nel pieno di sette giorni di preghiera e celebrazioni esterne che vedranno il culmine domani, 19 settembre giornata della solennità di San Gennaro con le liturgie a partire dalle ore 7 del mattino, e domenica 24 settembre con la processione della statua del santo patrono in piazza San Gennaro, via Sesto Staibano e ritorno; via Regina Margherita, via Giuseppe Rea e ritorno in piazza.

Per i festeggiamenti esterni, numerose sono le iniziative promosse e coordinate dall’Associazione Santo Patrono San Gennaro APS, in comunione con don Antonio Ascione, in collaborazione con le associazioni del territorio e con il supporto dell’amministrazione comunale e degli sponsor. Previsti spettacoli musicali e stand gastronomici: il programma completo è disponibile sulla pagina Facebook dell’Associazione Culturale Prometeo.

Una nuova biblioteca per Trecase

Su tutte spicca l’inaugurazione, questa sera, della biblioteca dedicata al giornalista e scrittore vesuviano Michele Prisco. La cerimonia si terrà nei locali dell’oratorio “Sac. Don Giuseppe Tortora” alla presenza della figlia di Michele, Caterina. L’evento sarà introdotto da Francesco Manca, presidente dell’ associazione culturale Prometeo. Dopo i saluti di don Antonio Ascione interverranno don Salvatore Scaglione, già parroco del Santuario, Raffaele De Luca, sindaco di Trecase e presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Clotilde Zampognaro, dirigente scolastico dell’ ICS “D’Angiò – Via Vesuvio”.

Sono inoltre previsti gli interventi di Stefania Brancaccio, imprenditrice, segretaria generale nazionale UCID (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti), presidente UCID Campania; l’editore Diego Guida, Felicio Izzo, già preside del Liceo Artistico “Giorgio de Chirico” di Torre Annunziata; Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Caterina Prisco, presidente del Centro Studi “Michele Prisco”, con la presenza di Marco Sarno, giornalista e caporedattore de “Il Venerdì” di Repubblica.